Bundesregierung verurteilt Messerattacke von Würzburg

Staatsregierung will Impftempo erhöhen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat erklärt, wie die Staatsregierung das Impftempo im Freistaat erhöhen will. Die Delta-Variante zu ignorieren, wäre ein schwerer Fehler, so Söder nach Beratungen mit Experten und Kommunalvertretern. Deswegen kündigte er an, dass Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und Masketragen weiterhin beibehalten werden sollen. Außerdem forderte er den Bund auf, mehr Impfstoff an Bayern zu liefern - die Verteilung unter den einzelnen Bundesländern ist nach Ansicht Söders derzeit nicht fair. Außerdem sollen sich Impfzentren, Apotheken und impfende Ärzte künftig besser austauschen, damit keine Dosen übrig bleiben. Abschlussklasssen und Studierende sollen ein spezielles Impfangebot bekommen. Söder plädierte außerdem dafür, Reiserückkehrer konsequent zu kontrollieren. An bayerischen Flughäfen soll das wieder verstärkt passieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 14:00 Uhr