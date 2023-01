Bundesregierung verurteilt gewaltsame Ausschreitungen in Lützerath

Nachrichtenarchiv - 11.01.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Die Bundesregierung hat die gewaltsamen Ausschreitungen bei der Räumung des Braunkohledorfes Lützerath verurteilt. Regierungssprecher Hebestreit teilte mit, es gebe eine eindeutige Rechtslage, und die gelte es zu akzeptieren. Protest dürfe sich nur friedlich und im Rahmen der Gesetze bewegen. Die beiden großen Kirchen in Deutschland riefen angesichts der Räumung zu Gewaltfreiheit und Respekt auf. Heute Früh hatten Einsatzkräfte damit begonnen, das Braunkohledorf Lützerath in NRW zu räumen. Laut Polizei wurden vereinzelt Molotow-Cocktails, Steine und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen. Der Energiekonzern RWE will die unter dem Ort liegende Braunkohle abbauen und argumentiert, die Kohle werde in der Energiekrise benötigt. Aktivisten verweisen auf anderslautende Studien.

