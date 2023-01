Bundesregierung verurteilt Ausschreitungen in Lützerath

Kurzmeldung ein/ausklappen Politik diskutiert über mehr Schutz vor Jugendgewalt

Berlin: Nach den Silvester-Krawallen und dem tödlichen Angriff auf eine Lehrerin in NRW sucht die Politik nach Rezepten gegen Jugendgewalt. In Berlin kündigte die Regierende Bürgermeisterin Giffey nach einem Gipfel konzertierte Aktionen "für mehr Respekt und gegen Gewalt" an. Zum einen will man Jugendlichen in Problembezirken Angebote machen, etwa durch Sozialarbeit oder Freizeittreffs. Zum anderen soll die konsequente Strafverfolgung vorangebracht werden. Es gelte der Grundsatz der ausgestreckten Hand, aber auch des klaren Stopp-Signals bei Straftaten, sagte Giffey. Für die Umsetzung rechnet sie mit einem zweistelligen Millionenbetrag. CDU-Chef Merz hatte im ZDF auch die Eltern in die Pflicht genommen und von "kleinen Paschas" gesprochen, die sich schon in der Grundschule respektlos verhielten. Die Integrationsbeauftragte Alabali-Radovan warf Merz daraufhin vor, Ressentiments zu schüren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2023 14:45 Uhr