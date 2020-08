Bundesregierung verurteilt Ausschreitungen am Reichstag

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die Aktion von Rechtsextremisten vor dem Reichstag verurteilt. Regierungssprecher Seibert sagte, das Recht auf friedliche Versammlung sei auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein ganz hohes Gut. Die Vorfälle am Wochenende seien aber ein Beispiel für den Missbrauch des Demonstrationsrechts. Seibert sprach von schändlichen Bildern, die so nicht hinzunehmen seien. Bundeskanzlerin Merkel und die Regierung insgesamt wollten den drei Polizisten danken, die den Eingang zum Parlament verteidigt haben. Sie hatten sich mehreren hundert Demonstranten entgegengestellt, unter ihnen viele Rechtsextremisten. Als Konsequenz aus den Protesten fordert Berlins Innensenator Geisel eine generelle Maskenpflicht bei Demonstrationen in der Hauptstadt. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte im B5-Thema des Tages, der Bundestag müsse darüber nachdenken, die Bannmeile wieder auszudehnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.08.2020 12:15 Uhr