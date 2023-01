Bundesregierung verurteilt Angriffe auf Einsatzkräfte an Silvester

Nachrichtenarchiv - 02.01.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht verurteilt. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann beklagte teils massive Übergriffe auf Polizei und Feuerwehr, ehrenamtliche Helfer sowie auf Journalistinnen und Journalisten. Der Rechtsstaat dürfe nicht zulassen, dass Menschen, die in unseren Städten friedlich feiern, und Einsatzkräfte, die ihren Dienst tun, derartigen Übergriffen ausgesetzt sind, erklärte Hoffmann. Die Regierung habe großes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden der Länder, dass die Täter konsequent ermittelt würden. Einen Anlass für ein Verbot von Pyrotechnik zum Jahreswechsel sieht die Bundesregierung aber nicht. Für ein bundesweites Verbot hat sich etwa der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke, ausgesprochen. Jeder gezielte Angriff auf einen Menschen in Uniform muss seiner Ansicht nach zu einer Gerichtsverhandlung mit hartem Urteil führen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey forderte eine bundesweite Debatte über Konsequenzen aus den Angriffen auf Einsatzkräfte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2023 13:15 Uhr