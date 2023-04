Bundesregierung verteidigt Pläne zum Heizungsaustausch

Meldungsarchiv - 03.04.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Beim geplanten Förderprogramm für den Heizungstausch pochen die Grünen auf umfassende Unterstützung der Verbraucher. Deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Audretsch, sagte der "Rheinischen Post", bei der Umstellung müsse darauf geachtet werden, dass niemand mit den Investitionskosten überfordert werde. Dafür brauche es ein Milliarden-Programm, das gezielt Menschen mit weniger Geld unterstütze. Grünen-Chefin Lang versicherte im NDR, dass es einen sozialen Ausgleich geben wird. Nach ihren Worten hat sich die Ampel-Koalition bereits darauf verständigt, dass das Geld dafür aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds kommt. Menschen mit geringerem Einkommen müssten nicht mehr für eine Wärmepumpe zahlen, als heute für eine Gasheizung, so Lang. Bundesfinanzminister Lindner hatte dagegen am Wochenende aus Haushaltsgründen die Erwartung an ein milliardenschweres Heizungs-Förderprogramm gedämpft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2023 11:15 Uhr