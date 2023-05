Bundesregierung verständigt sich auf Grundzüge der Einbürgerungsreform

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi bestreikt Nahverkehr in Bayern

München: In Bayern wird heute im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Wer mit U-Bahnen, Trambahnen oder Bussen fahren will, muss in zehn Städten mit Einschränkungen rechnen. In München fährt nur die U6, Trambahnen sind komplett außer Betrieb. In der Landeshauptstadt soll der Warnstreik bis morgen früh dauern. Der ganztägige Verdi-Streikaufruf gilt außerdem für Nürnberg, Passau, Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth. In Augsburg wird nur bis 14 Uhr gestreikt. Nicht betroffen sind die Linien privater Anbieter, Regional- und S-Bahnen. Verdi-Verhandlungsführer Öztürk zeigte sich mit dem Streikauftakt zufrieden und kündigte im BR-Interview weitere Aktionen kommende Woche an. Die Gewerkschaft fordert 10-einhalb Prozent mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 12:00 Uhr