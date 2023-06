Bundesregierung verspricht Bauern mehr Untrerstützung

Meldungsarchiv - 29.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Münster: Vertreter der Bundesregierung haben beim Deutschen Bauerntag die Bedeutung der Landwirtschaft hevorgehoben. Kanzler Scholz sagte in einer Videobotschaft an die Delegierten gewandt: "Sie ermöglichen, dass 84 Millionen Menschen in Deutschland gut leben können." Scholz versicherte den Landwirten, sie beim Umbau der Tierhaltung verlässlich zu unterstützen. Jeder Bauer müsse von seiner Arbeit leben können, so der Kanzler, egal ob er „bio“ oder „konventionell“ produziere. Unterstützung versprach auch Agrarminister Özdemzir: Der Umbau der Tierhaltung könne nur gemeinsam angepackt werden. Dazu gehören nach seinen Worten auch mehr finanzielle Mittel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 16:00 Uhr