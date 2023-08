Bundesregierung versichert guten Zustand der Regierungsmaschinen

Berlin: Trotz der erneuten Panne an einer Regierungsmaschine bei einer Reise von Außenministerin Baerbock sieht die Bundesregierung die Flotte in einem sehr guten Zustand. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr, so ein Regierungssprecher, mache einen hervorragenden Job. Bei einem Flugzeug sei nicht das Alter, sondern der Wartungszustand entscheidend und dieser sei mit dem einer neuen Maschine vergleichbar. Das Flugzeug von Baerbock musste in Abu Dhabi nach dem Start gleich wieder landen, weil es Probleme mit den Landeklappen gab. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind derzeit Techniker vor Ort, um den Vorfall zu überprüfen. Wegen des technischen Defekts verzögert sich Baerbocks geplanter einwöchiger Besuch in Australien erst einmal. Im Laufe des Tages soll entschieden werden, wie sie weiterreisen kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 13:15 Uhr