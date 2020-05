Bundesregierung verschiebt Entscheidung über Aufhebung der Reisewarnung

Thüringen vertagt Entscheidung über Lockerungen

Erfurt: Der thüringische Ministerpräsident Ramelow will an einem Ausstieg aus den allgemein-verbindlichen Corona-Auflagen festhalten. Nach einer Kabinettssitzung bekräftigte er das Ziel, dass der Freistaat aus dem Krisenmodus in den Regelmodus übergehen solle. Allerdings hat die rot-rot-grüne Landesregierung die Entscheidung über weitere Lockerungen auf kommende Woche vertagt. Mit seiner Ankündigung, er wolle die allgemeinen Corona-Beschränkungen in Thüringen aufheben, hatte Ramelow im Bund und in anderen Ländern harsche Kritik hervorgerufen. Jetzt soll ein Experten-Gremium aus Medizinern und Verfassungsrechtlern das Kabinett beraten. - Derweil hat auch Sachsen-Anhalt weitreichende Lockerungen beschlossen. Ab Donnerstag dürfen sich bis zu zehn Menschen im privaten Umfeld treffen, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Private Feiern wie Hochzeiten, Trauerfeiern, Geburtstage oder Einschulungsfeiern sind mit bis zu 20 Teilnehmern möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 17:00 Uhr