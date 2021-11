Bundesregierung verschärft offenbar Corona-Regeln um 2G-Plus

Nachrichtenarchiv - 14.11.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verschärfen. So werde im neuen Infektionsschutzgesetz nun auch eine 2G-Plus-Regelung für Veranstaltungen aufgenommen, berichtet der Berliner "Tagesspiegel". Damit könnten bestimmte Veranstaltungen nur noch von Geimpften und Genesenen mit einem zusätzlichen negativen Coronatest besucht werden. Außerdem soll es zu einer Verschärfung der Kontrolle am Arbeitsplatz kommen. Dafür bekommen Arbeitgeber ein Auskunftsrecht. - Nach dem Vorschlag des Präsidenten der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, sollte Intensivpflegern in den kommenden Monaten der Bruttolohn netto ausgezahlt werden. Es brauche eine Corona-Prämie für die vierte Welle, von der die Beschäftigten wirklich etwas haben, sagte Marx.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 17:00 Uhr