Bundesregierung verschärft Einreisekontrollen

Nachrichtenarchiv - 01.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zur Ferienzeit in den Sommermonaten soll es mehr Einreise- und Quarantänekontrollen geben. Innenminister Seehofer hat angekündigt, dass die Kontrollen an Flughäfen durch die Bundespolizei und die Überwachung von Quarantäne-Verpflichtungen durch die Gesundheitsämter verstärkt werden. Wer mit dem Auto einreist, muss sich demnach auf Stichproben-Kontrollen im Grenzraum einstellen. Dafür soll die Schleierfahndung ausgedehnt werden. Dabei geht es nach Seehofers Worten unter anderem um Reiserückkehrer aus der Türkei und Großbritannien. Stationäre Grenzkontrollen lehnt er aber ab. Gesundheitsminister Spahn wies noch einmal darauf hin, dass jeder, der sich in ein Flugzeug nach Deutschland setzt, ein negatives Testergebnis oder einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen muss - und zwar vor Betreten des Fliegers. An der 14-tägigen Quarantäne für Einreisende aus Virusvariantengebieten auch für doppelt Geimpfte, will die Regierung festhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2021 12:00 Uhr