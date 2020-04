Bundesregierung verlängert weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat die weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise. Die Minister billigten damit einen entsprechenden Vorschlag von Außenminister Maas. Er will sich am Mittag persönlich zu dem Thema äußern. Schon in den vergangenen Wochen hatte Maas wiederholt erklärt, im kommenden Sommer könne es keinen Urlaub in gewohnter Form geben. Die Reisewarnung hat auch Folgen für Verbraucher: Sie können einen gebuchten Urlaub kostenlos stornieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 10:45 Uhr