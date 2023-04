Bundesregierung verfehlt Ziele beim Gesundheitsschutz

Meldungsarchiv - 02.04.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung verfehlt offenbar die Ziele beim Gesundheitsschutz. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" kommt der Aufbau einer Nationalen Reserve an Masken und Medikamenten nicht voran. Demnach steckt das Gesundheitsministerium bisher noch in Phase eins des drei-stufigen Plans, um die Bevölkerung gegen neue Pandemien und Katastrophen zu schützen. Noch nicht angelegt habe man einen Vorrat an Arzneimitteln und Medizinprodukten, der einen Monat lang reichen würde. Auch die ab diesem Jahr geplante Produktion wichtiger Medikamente und Medizinprodukte in Deutschland habe noch nicht begonnen. Ein Sprecher von Gesundheitsminister Lauterbach sagte der Zeitung, man habe bisher vom Finanzministerium kein Geld für die Phasen zwei und drei bekommen. Das Finanzministerium wies die Verantwortung zurück: Die Ressorts könnten beim Aufstellen ihres Haushalts entsprechende Prioritäten setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 07:00 Uhr