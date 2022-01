Bundesregierung verfehlt ihr Ziel bei den Erstimpfungen

Das Wetter: Teils länger Schnee und Schneeregen bei 1 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und zeitweise Schnee, Schneeregen und in tiefen Lagen Regen. Sehr windig bei 1 bis 5 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen am Alpenrand. In der Nacht wenig Änderung, vor allem an den Alpen ergiebiger Schneefall; Gefahr von Straßenglätte. Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst windig mit häufigen Schnee- und Regenfällen. Am Donnerstag meist trocken. Höchstwerte morgen 0 bis 5, ab Mittwoch 4 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 15:00 Uhr