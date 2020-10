Bundesregierung verändert Reisewarnungen

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit wenigen Stunden gelten geänderte Corona-Reisewarnungen. Um Mitternacht ist die allgemeine Warnung für alle Länder außerhalb Europas ausgelaufen. Nun gibt es wieder spezifische Hinweise für die einzelnen Länder. Was genau gilt, ist auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes zu finden. - Verschärft wurden dagegen einige Warnungen in Europa. So ist zum Beispiel praktisch ganz Frankreich jetzt Risikogebiet - ausgenommen ist nur noch die Region Grand-Est, das sind im Wesentlichen das Elsass und Lothringen. In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut heute früh 2.503 Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Zum zweiten Mal seit Samstag wird damit die 2.500er-Marke überschritten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 07:00 Uhr