Bundesregierung unterzeichnet UN-Meeresschutzabkommen

New York: Deutschland hat als eines der ersten Länder ein internationales Abkommen zum Schutz der Weltmeere unterzeichnet. Umweltministerin Lemke sprach von einem "historischen Tag": Die Welt sei angewiesen auf gesunde Meere etwa bei der Bekämpfung der Klimakrise, sagte die Grünen-Politikerin. Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace sprachen von einem wichtigen Zeichen für den Meeresschutz. Das Abkommen schafft unter anderem die Grundlage für die Ausweisung großer Schutzgebiete auf Hoher See. Außerdem sieht es vor, dass Aktivitäten wie der Abbau von Bodenschätzen in den Weltmeeren erst auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden müssen. Damit die Vereinbarung tatsächlich in Kraft tritt, muss sie von mindestens 60 Staaten auch durch ihre Parlamente ratifiziert werden. Deutschland wolle dies so schnell wie möglich machen, kündigte Lemke an.

