Bundesregierung und RKI stellen Corona-Warn App vor

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt auch in Deutschland seit heute eine Warn-App zum Einsatz. Sie soll dabei helfen, Kontaktpersonen zu ermitteln und dadurch Infektionsketten zu durchbrechen. Die App ist seit der vergangenen Nacht verfügbar und ist gerade von der Bundesregierung und dem Robert-Koch Institut offiziell vorgestellt worden. Gesundheitsminister Spahn hat dabei noch einmal den Zeitpunkt der Inbetriebnahme verteidigt: Die App komme nicht zu spät, sondern gerade rechtzeitig für die Phase der Lockerungen. Sie sei kein Freifahrtschein, aber ein wichtiges weiteres Werkzeug in der Pandemie, sagte Spahn auf der Pressekonferenz, an der auch Innenminister Seehofer und Justizministerin Lambrecht teilnahmen. Sie betonten allesamt, dass die Nutzung freiwillig sei und unter höchsten Datenschutz-Kriterien geschehe. Außerdem solle die App fortlaufend verbessert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 12:00 Uhr