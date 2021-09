Bundesregierung und RKI setzen auf Impfkampagne

Außenminister Maas krisitiert Taliban-Übergangsregierung

Kabul: Gut drei Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban Teile ihrer Übergangsregierung vorgestellt. Demnach wird der öffentlich wenig bekannte Mullah Achund neuer Regierungschef. Internationale Kritik gibt es vor allem an dem neu ernannten Innenminister Hakkani. Er ist Anführer eines Netzwerks, das für den Einsatz von Selbstmordattentätern bekannt ist. Außenminister Maas äußerte sich besorgt über die Entwicklung in Afghanistan. Er kritisierte, dass an der Übergangsregierung neben den Taliban keine andere Gruppe beteiligt sei. Maas warnte zudem erneut vor einer humanitären Katastrophe in dem Land.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2021 12:00 Uhr