Bundesregierung und EU kündigen Hilfe für Beirut an

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Die verheerenden Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt haben die Wohnungen von Zehntausenden Menschen zerstört. Beiruts Gouverneur Abbud sagte, bis zu 300. 000 Einwohner hätten ihre Unterkünfte verloren. Den Schaden bezifferte er auf bis zu fünf Milliarden Dollar. Die Zahl der Toten stieg nach Angaben des Roten Kreuzes inzwischen auf mindestens 100, etwa 4000 Menschen wurden verletzt. Rettungshelfer suchen unterdessen in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Die Behörden gehen davon aus, dass halb Beirut durch die Katastrophe zerstört worden ist. Die Bundesregierung kündigte bereits Hilfe an. Laut dem Auswärtigen Amt hat der Krisenstab bereits getagt. Es gebe auch verletzte Deutsche. Die genaue Zahl stehe aber noch nicht fest, heißt es. Das Technische Hilfswerk will noch heute nach Beirut reisen. Auch das EU-Krisenzentrum kündigte Unterstützung an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 12:45 Uhr