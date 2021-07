Bundesregierung übertrifft Ziele bei Elektromobilität

Söder setzt beim Impfen auf leicht zugängliche Angebote

München: In Bayern sollen sich die Menschen in Zukunft leichter gegen Corona impfen lassen können. Über ein entsprechendes Konzept berät das Kabinett am Vormittag. Ministerpräsident Söder plädiert dabei für dezentrale Angebote, etwa für Saisonarbeiter oder Abschlussklassen. Einer Impfpflicht etwa für Lehrkräfte erteilte Söder dagegen eine Absage. Im Deutschlandfunk sagte er in der Früh, das Personal an den Schulen verhalte sich sensibel, die Impfbereitschaft sei hoch und die Staatsregierung tue alles dafür, die Schulen nach den Sommerferien so sicher wie möglich zu machen. Mit Blick auf eine mögliche vierte Welle im Herbst sagte Söder, er glaube nicht, dass es einen weiteren Lockdown geben wird. Allerdings sei erkennbar, dass die Zahlen steigen. Daher müsse bald ein Konzept vorliegen, wie man Faktoren wie die Infektions-Inzidenz und etwa die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen kombinieren könne. Die geplanten Lockerungen in Großbritannien nannte Söder verantwortungslos.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 10:00 Uhr