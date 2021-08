Bundesregierung stuft Türkei als Corona-Hochrisikogebiet ein

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet ab dem Herbst mit neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. In einer offenen Sitzung der Unionsfraktion sagte Spahn laut "Bild"-Zeitung wörtlich: "Die vierte Welle kommt und auch eine neue Überlastung des Gesundheitssystems ist möglich." Zugleich warnte der Minister alle Ungeimpften. Jeder der nicht geimpft sei, werde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten anstecken. Unterdessen stuft die Bundesregierung die Türkei, die USA und Israel als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Nachmittag mit. Einreisende aus diesen Regionen müssen für zehn Tage in Quarantäne, ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene. Die Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 18:00 Uhr