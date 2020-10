Bundesregierung stuft Rumänien und Tunesien als Risikogebiete ein

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat ganz Rumänien, Tunesien, Georgien und Jordanien zu Corona-Risikogebieten erklärt. Auf der aktuellen Risikoliste des Robert Koch-Instituts sind jetzt auch alle fünf niederländischen Provinzen zu finden, die an Deutschland grenzen. Erstmals wurden auch Teile der Slowakei zu Risikogebieten erklärt. In Slowenien kam unter anderem die Hauptstadt Ljubljana hinzu, außerdem Regionen in Kroatien, Ungarn, Litauen und Bulgarien. Als Risikogebiete werden Regionen eingestuft, in denen der Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 01:00 Uhr