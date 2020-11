Bundesregierung stuft ganz Italien als Corona-Risikogebiet ein

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung stuft wegen steigender Corona-Zahlen ab Sonntag ganz Italien als Corona-Risikogebiet ein. Außerdem rät das Robert-Koch-Institut von Reisen auf das gesamte portugiesische Festland ab. Das Gleiche gilt für fast ganz Schweden sowie Dänemark. Damit gibt es kein Land mehr in Europa ohne Risikogebiet. Bis auf zwei kleine Gemeinden in Österreich ist nun auch das komplette Grenzgebiet zu Deutschland in den neun Nachbarländern betroffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 02:00 Uhr