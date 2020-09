Bundesregierung stuft auch Kanaren als Corona-Risikogebiet ein

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung jetzt auch die Kanarischen Inseln zum Risikogebiet erklärt. Damit gilt jetzt für ganz Spanien, dass dort ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Corona-Virus besteht. Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte am Abend eine aktualisierte Liste. In Kroatien wurde die Region Zadar ebenfalls zum Risikogebiet erklärt, damit sind nun drei Regionen des Landes auf der RKI-Liste. Nicht mehr auf der Liste stehen die Provinz Antwerpen in Belgien und die Kreise NeamÈ› und Gorj in Rumänien.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 02.09.2020 20:00 Uhr