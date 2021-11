Bundesregierung stuft acht Länder als Virusvariantengebiete ein

Bayern verlegt Corona-Patienten in andere Bundesländer

Memmingen: Bayern ist das erste Bundesland, das schwer kranke Corona-Patienten in andere Länder verlegen muss. Ein Sanitäts-Airbus der Bundeswehr brachte heute sechs Intensivpatienten vom Flughafen Memmingen aus nach Münster in Nordrhein-Westfalen. In den nächsten Tagen sollen 14 weitere von Kliniken in NRW aufgenommen werden, weil die bayerischen Krankenhäuser überlastet sind. In der vergangenen Nacht waren bereits zwei Covid-19-Patienten aus Straubing und Erding mit Intensivtransportwagen nach Fulda in Hessen gefahren worden. Bis Sonntag sollen insgesamt 50 Covid-Patienten in andere Bundesländer verlegt werden. Ministerpräsident Söder sagte bei einem Besuch in Neuburg am Inn, das Virus habe uns im Würgegriff. Es sei die größte Herausforderung seit dem zweiten Weltkrieg. Zugleich bekräftigt Söder seine Forderung nach einer Impfpflicht für alle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 23:00 Uhr