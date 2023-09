Bundesregierung streitet weiter über Industrie-Strompreis

Berlin: Innerhalb der Bundesregierung gehen die Meinungen zur Unterstützung der deutschen Industrie weiter auseinander. Außenministerin Baerbock verteidigte die Pläne für einen subventionierten Industriestrompreis. Sie sagte in den Zeitungen der Funke Gruppe, es sei wichtig, dass die energieintensive Industrie in Deutschland, Frankreich und ganz Europa eine Zukunft habe. Finanzminister Lindner hält dagegen an seinem Widerstand gegen einen Industriestrompreis fest. Er schlug in der "Welt am Sonntag" als Alternative eine Verlängerung des Spitzenausgleichs bei der Stromsteuer vor. Dieser erstattet Großverbrauchern die Stromsteuer und laufe als sogenannte klimaschädliche Subvention aus. Dafür müssen laut Lindner allerdings noch woanders Mittel zur Gegenfinanzierung gefunden werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 09:00 Uhr