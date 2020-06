Bundesregierung strebt weltweit führende deutsche Rolle bei Wasserstoff an

Seehofer weist Rassismus-Vorwurf gegen Polizei zurück

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat sich in die Diskussion über latenten Rassismus in der Polizei in Deutschland eingeschaltet. Der Vorwurf stoße bei ihm auf absolutes Unverständnis und er weise ihn zurück, ließ Seehofer am Abend über einen Sprecher mitteilen. Gleichzeitig betonte der CSU-Politiker, für Rassismus gelte Null Toleranz. Jedem Einzelfall wird nach den Worten des Bundesinnenminister nachgegangen. SPD-Chefin Esken hatte die Debatte ausgelöst. Mit Blick auf die Proteste gegen Polizeigewalt in den USA hatte sie gesagt, auch in Deutschland gebe es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2020 06:00 Uhr