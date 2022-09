Bundesregierung stellt weitere 65-Milliarden Euro für Entlastungen bereit

Papst Johannes Paul I. ist selig gesprochen worden

Vatikanstadt: Der 33-Tage-Papst Johannes Paul I. ist selig gesprochen worden. Papst Franziskus nahm ihn am Vormittag in einer feierlichen Zeremonie in den Kanon der Seligen auf. An der Fassade des Petersdoms wurde ein Porträt von Johannes Paul I. enthüllt, sein Gedenktag ist der 26. August. Voraussetzung für eine Seligsprechung ist ein vom Vatikan anerkanntes Wunder. Im konkreten Fall handelt es sich um die Genesung eines angeblich unheilbar kranken Mädchens in Buenos Aires nach einem Gebet an den damals bereits verstorbenen Johannes Paul I. Auf eine Seligsprechung kann eine Heiligsprechung folgen.

