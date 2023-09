Bundesregierung stellt vor Wohnungsbaugipfel Milliardenhilfe in Aussicht

Berlin: Die Bundesregierung will wegen der Flaute beim Wohnungsbau die staatlichen Hilfen zum Bau oder Kauf der eigenen vier Wände ausweiten und selbst eine weitere Milliarde Euro in Wohnheime investieren. Das kündigte Bauministerin Geywitz vor dem morgigen Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt an. Die Baubranche hatte zuletzt kritisiert, es gebe nur zu kleinteilige Hilfsmaßnahmen der Regierung. Im ersten Halbjahr sind die Baugenehmigungen um über ein Viertel eingebrochen. Die Baupreise waren im zweiten Quartal um knapp neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Gewerkschaft IG Bau fordert einen - so wörtlich - "Wohnungsbau-Wumms". Der Städte- und Gemeindebund wünscht sich vom morgigen Branchentreffen ein klares Signal für eine Beschleunigung des Wohnungsbaus.

