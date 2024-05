Bundesregierung stellt Ukraine weitere 60 Millionen Euro bereit

Brüssel: Deutschland stellt der Ukraine weitere 60 Millionen Euro für humanitäre Hilfe bereit. Die Unterstützung solle vor allem in den Osten des Landes fließen, kündigte Bundesaußenministerin Baerbock bei einem Treffen mit ihren Amtskollegen in Brüssel an. Wegen der russischen Angriffe und der Besetzung fehle es dort an allem. - Gut ein Vierteljahr nach dem Tod des Kremlkritikers Nawalny haben die Außenminister bei ihrem Treffen einen neuen Rechtsrahmen beschlossen, um schwere Menschenrechtsverletzungen in Russland zu bestrafen. Künftig müssen in der EU Vermögen von Personen oder Organisationen eingefroren werden, die für die Unterdrückung der Opposition verantwortlich sind. Zudem gilt ein Einreiseverbot in die EU. Die Mitgliedsstaaten machen Kremlchef Putin und russische Behörden für den Tod Nawalnys verantwortlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 12:00 Uhr