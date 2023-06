Bundesregierung stellt nationale Sicheitsstrategie vor

Meldungsarchiv - 14.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das Bundeskabinett hat erstmals eine nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet. Sie wird zur Stunde in Berlin von Kanzler Scholz sowie den Ministerinnen und Ministern Baerbock, Faeser, Pistorius und Lindner vorgestellt. In der nationalen Sicherheitstrategie sollen alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands berücksichtigt werden - also neben der militärischen Bedrohung auch Cyber-Attacken, Anschläge oder auch der Klimawandel. Die Obfrau im Verteidigungsausschuss, Strack- Zimmermann, begrüßt den Plan. Künftig werde bei jeder politischen Entscheidung geprüft, ob sie für Deutschland sicherheitsrelevant ist, sagte die FDP-Politikerin im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Sie erneuerte die Forderung nach einem nationalen Sicherheitsrat. Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, äußerte Zweifel an der Umsetzung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 11:00 Uhr