Bundesregierung stellt Kontakt zu Telegram her

Deutschland erinnert an die getöteten Polizisten aus Rheinland-Pfalz

Kusel: Bundesweit haben Polizisten um 10 Uhr mit einer Schweigeminute an ihre zwei getöteten Kollegen aus Rheinland-Pfalz erinnert. In ganz Deutschland setzten Beamte ein Zeichen des Gedenkens: In Oberfranken etwa stiegen Polizisten aus ihren Streifenwagen aus, ließen Blaulicht an und stellten sich neben ihre Fahrzeuge. An einer internen Trauerfeier nehmen auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Lewentz teil. Dreyer sagte, ganz Deutschland trauere heute. Es gebe eine große Solidarität untereinander, die Tat schweiße die Polizeifamilie weiter zusammen. Die SPD-Politikerin drückte den Angehörigen und Kollegen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Vor vier Tagen waren im Landkreis Kusel zwei Beamte durch Schüsse tödlich verletzt worden, nachdem sie das Fahrzeug mutmaßlicher Wilderer kontrolliert hatten. Die zwei Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.02.2022 10:45 Uhr