Bundesregierung stellt Kontakt zu Telegram her

Olympische Winterspiele in Peking beginnen

Peking: Die Olympischen Winterpspiele werden heute Mittag mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Allerdings prägt Corona die Spiele: Im deutschen Team sind inzwischen 7 Mitglieder betroffen. Wegen der Pandemie will das deutsche Bobteam nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, wie der bayerische Athlet Christian Rasp aus Ochsenfurt im Landkreis Würzburg dem BR bestätigte. Das sei aber keine Protestaktion, meinte Rasp. Vielmehr kämen in den Shuttlebussen und bei der Zeremonie zu viele Menschen zusammen. Die Wettkämpfe finden wegen der Pandemie ohne Zuschauer aus dem Ausland statt. In Deutschland ist das Interesse an Olympia laut dem ARD Deutschlandtrend gering. 80 Prozent der Befragten gaben an, wenig oder gar keines zu haben. Zudem finden zwei Drittel, dass die Spiele wegen der politischen Verhältnisse nicht an China hätten vergeben werden dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 08:00 Uhr