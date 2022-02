Bundesregierung stellt Kontakt zu Telegram her

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesregierung ist es gelungen, einen direkten Kontakt zum umstrittenen Messengerdienst Telegram herzustellen. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach hat am Mittwoch ein erstes Gespräch per Videoschalte mit der Konzernspitze von Telegram stattgefunden. Beteiligt waren Vertreter des Innen- und Justizministeriums. Wie es heißt, hat sich Telegram bereit erklärt, mit den deutschen Behörden zusammenzuarbeiten. Der Messengerdienst gilt als Plattform für Corona-Leugner und Rechtsextremisten. Da Telegram seinen Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat, konnten Bußgeldbescheide für das Verbreiten strafbarer Inhalte bisher nicht zugestellt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 07:00 Uhr