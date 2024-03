Bundesregierung stellt Generationenfonds vor

Berlin: Die Ampel-Regierung will das Rentenniveau durch einen Generationenfonds am Aktienmarkt langfristig stabilisieren. Das Gesetz dazu haben Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner heute gemeinsam in Berlin vorgestellt. Nach ihren Worten soll mit der dritten Säule der Rentenfinanzierung gewährleistet werden, dass die Beiträge aktiver Arbeitnehmer stabil bleiben und dass das Renteneintrittsalter nicht erhöht werden muss. Heil betonte, dass es in Zukunft nicht zu Rentenkürzungen kommen werde. Lindner sagte, der jährliche Bundeszuschuss von momentan rund 100 Milliarden Euro dürfe nicht weiter ansteigen. Der Generationenfonds soll von einer Stiftung des Öffentlichen Rechts verwaltet werden. Mit den Geldern, die als regelmäßiges Darlehen von der Bundesregierung kommen, soll bis Mitte der 2030er Jahre ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro entstehen. Die Erträge fließen in die Rentenkasse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 14:00 Uhr