Bundesregierung stellt Flugverkehr nach Südafrika ein

Luftwaffe startet mit Verlegung von Intensivpatienten aus Bayern

Memmingen: Die Luftwaffe wird sich am Nachmittag mit einem Spezialflugzeug an der Verlegung von Corona-Intensivpatienten beteiligen. Die Maschine soll nach BR-Informationen um 14 Uhr in Memmingen landen. Sie hat Platz für sechs Patienten. Diese sollen vom Allgäu aus nach Nordrhein-Westfalen gebracht werden. - Bayerns Ministerpräsident Söder rief am Vormittag dazu auf, alle Kräfte in den Krankenhäusern - so wörtlich - "zusammenzukratzen". Dazu gehöre unter anderem, ehemalige Pflegekräfte wieder zu aktivieren, dafür auch finanzielle Anstrengungen zu unternehmen. Alle Betten sollten genutzt werden können. Außerdem forderte Söder eine allgemeine Impfpflicht. Idealerweise sollte sie schon mit Beginn des neuen Jahres eingeführt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.11.2021 10:45 Uhr