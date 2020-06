Bundesregierung steigt mit 300 Millionen Euro bei CureVac ein

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung steigt beim Biopharma-Unternehmen CureVac ein. Wie Wirtschaftsminister Altmaier mitteilte, beteiligt sich der Bund mit 300 Millionen an dem Konzern und erhält dafür 23 Prozent der Anteile. CureVac forscht unter anderem an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Altmaier machte deutlich, dass das Unternehmen trotz der Beteiligung des Bundes weiter eigenständig entscheidet. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, so Altmaier wörtlich. Hauptinvestor und SAP-Gründer Dietmar Hopp begrüßte die Entscheidung. Erst im März hatte Hopp ein Angebot der US-Regierung abgelehnt, weil diese offenbar gefordert hatte, einen möglichen Impfstoff exklusiv zu erhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 17:00 Uhr