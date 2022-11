Bundesregierung steht wegen Erbschaftssteuer-Plänen weiter in der Kritik

Kurzmeldung ein/ausklappen Einigung beim Bürgergeld steht offenbar

Berlin: Der Weg für das Bürgergeld ist offenbar frei. Das meldet die Deutsche Presseagentur und beruft sich dabei Koalitionskreise. Demnach haben sich die Ampel-Koalition und die Union in zentralen Fragen verständigt. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" daüber berichtet. Am Mittag wollen CDU-Chef Merz, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und der Unionsfraktionsvize Gröhe vor die Presse treten. Wie die "Bild" schreibt, wollen SPD, Grüne und FDP die geplanten Sanktionsregeln auf Druck der Union verschärfen. Leistungskürzungen bei Verfehlungen sollen damit schon vom ersten Tag an ausgesprochen werden können. Nach dem bisherigen Entwurf hätten Betroffene in der sogenannten Vertrauenszeit nur sehr eingeschränkt mit Strafen rechnen müssen. Das Bürgergeld soll zum Januar eingeführt werden und die bisherigen Hartz-Vier-Leistungen ablösen.

