Bundesregierung spricht weitere Reisewarnungen aus

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat ganz Belgien, Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern wegen steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Das Robert Koch-Institut aktualisierte am späten Abend seine Risikoliste, auf der nun mit Wales und Nordirland erstmals auch Gebiete Großbritanniens stehen. In Frankreich gilt nur noch die Grenzregion Grand Est nicht als Risikogebiet. Aufgehoben wurde dieser Status für die kroatischen Regionen Zadar und Sibenik-Knin und Fribourg in der Schweiz. 17 von 27 EU-Ländern sind nun teilweise oder vollständig Corona-Risikogebiete. - Zugleich hat die Bundesregierung die pauschale Reisewarnung wegen für mehr als 160 Länder außerhalb der EU aufgehoben. Jedes Land der Welt wird nun einzeln bewertet. Eine Warnung wird nur noch für Länder ausgesprochen, die den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in 7 Tagen überschreiten. Das gilt derzeit für mehr als 130 Staaten ganz oder teilweise.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.10.2020 01:00 Uhr