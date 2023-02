Bundesregierung spricht vor Flüchtlingsgipfel von Verantwortung aller

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem geplanten Flüchtlingsgipfel hat die Bundesregierung von einer großen gesamtstaatlichen Aufgabe gesprochen. Der stellvertretende Regierungssprecher Büchner betonte die Verantwortung von Ländern und Kommunen, die Menschen aufzunehmen. Nach seinen Worten wird bisher nicht in allen Bundesländern den Städten und Gemeinden so geholfen, wie das gefordert wird. Büchner verwies darauf, dass der Bund bei der Flüchtlingshilfe die Mittel auf 2,7 Milliarden Euro im Jahr erhöht hat. Ein Termin für den am Wochenende angekündigten Flüchtlingsgipfel steht bislang nicht fest. Kritik kommt von zahlreichen Kommunen und der Opposition: Der Präsident des Deutschen Landkreistages, der CDU-Politiker Sager, sagte, um die Herausforderungen zu bewältigen, brauche es ein Treffen auf höchster Ebene mit dem Bundeskanzler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2023 18:15 Uhr