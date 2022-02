Bundesregierung spricht RKI-Präsident Wieler das Vertrauen aus

Deutschland schickt zusätzlich 350 Soldaten nach Litauen

Berlin: Vor dem Hintergrund der Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze schickt Deutschland rund 350 weitere Soldaten nach Litauen. Laut Verteidigungsministerin Lambrecht sollen sie sich schon in den nächsten Tagen auf den Weg machen und die Nato-Truppen an der Ostflanke verstärken. Die SPD-Politikerin sagte, auf Deutschland sei Verlass. Inmitten des Russland-Ukraine-Konflikts hatten Nato-Partner zuletzt deutliche Kritik an der Bundesregierung geübt. Sie erwarten sich deutlich mehr Engagement. Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigte bei einem Besuch in Kiew die Solidarität mit der Ukraine. Waffen werde man aber nach wie vor nicht liefern. Bundeskanzler Scholz sagte vor einem Treffen mit US-Präsident Biden in Washington, es sei wichtig, dass man in Bezug auf die aktuellen Krisen in der Welt mit einer Stimme spreche.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 07.02.2022 19:00 Uhr