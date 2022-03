Bundesregierung sieht große Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland wurden bisher mehr als 5.300 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Den Angaben nach könnten es aber auch wesentlich mehr Menschen sein, da es in der EU keine Grenzkontrollen gibt. In den Bundesländern und Kommunen gebe es eine ungeheure Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den Geflüchteten. Und diese zeigt sich laut der Bundesregierung in ganz Europa. Alle EU-Staaten seien bereit, Schutzsuchende aus der Ukraine aufzunehmen. Europa stehe zusammen, betonte eine Sprecherin. Auch die europäischen Bahnen leisten einen Beitrag: Reisende mit ukrainischem Pass oder Personalausweis können ab sofort kostenlos rund 40 internationale Fernzüge nutzen, um aus Polen, Österreich und Tschechien nach Deutschland zu fahren, teilte die Deutsche Bahn mit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.03.2022 12:45 Uhr