Bundesregierung sieht bei Flüchtlingsversorgung auch Länder in der Pflicht

Steinmeier würdigt Vermächtnis der Weißen Rose - und ruft zu Einsatz für Demokratie auf

München: In seiner Rede zum Gedenken an die NS-Widerstandsgruppe "Weiße Rose" hat Bundespräsident Steinmeier zum Einsatz für die Demokratie in Deutschland aufgerufen. Um diese wehrhaft gegen Angriffe von außen und innen zu machen, brauche es eine gut ausgerüstete Bundeswehr - aber auch engagierte Bürgerinnen und Bürger, sagte Steinmeier in der Gedächtnisvorlesung an der Ludwig-Maximilians-Universität. Kritik und Demonstrationen gehörten zum Wesenskern der Demokratie. Allerdings sei es ärgerlich, wenn heute leichtfertig von Widerstand gesprochen werde, kritisierte der Bundespräsident: Nichts rechtfertige die Gleichsetzung des Protests in einer Demokratie mit dem Widerstand in einer Diktatur. - Die "Weiße Rose" steht für den Widerstand gegen die Nationalsozialisten - vor 80 Jahren wurden die Anführer der Gruppe hingerichtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2023 21:15 Uhr