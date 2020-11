Bundesregierung sichert Äthiopien weitere finanzielle Hilfe zu

Nachrichtenarchiv - 20.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat Äthiopien wegen der Kämpfe in der Region Tigray weitere 5 Millionen Euro zugesagt. Außenminister Heiko Maas nannte den Konflikt brandgefährlich, weil er das Land spalte und gleichzeitig die Nachbarstaaten in Mitleidenschaft ziehe. Das Geld solle eingesetzt werden, um Menschen zu versorgen, die ihre Häuser verloren haben oder auf der Flucht seien, so Maas. Gleichzeitig forderte er einen politischen Reformkurs für Äthiopien. Anfang des Monats hatte sich nach monatelangen Spannungen ein bewaffneter Konflikt zwischen der Regierung und der Volksbefreiungsfront der Region Tigray entzündet. Zehntausende Menschen sind bereits in das Nachbarland Sudan geflohen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.11.2020 02:00 Uhr