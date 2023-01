Bundesregierung setzt weiter auf Stichproben-Kontrollen bei Reisenden aus China

Nachrichtenarchiv - 04.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ampel-Koalition hält eine generelle Testpflicht für Reisende aus China nur auf EU-Ebene für sinnvoll. Das hat der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen betont. Nach seinen Worten gibt es derzeit keine Hinweise, dass in China eine gefährlichere Virusvariante grassiert als in Europa. Dahmen sprach sich aber dafür aus das Varianten-Monitoring auszuweiten, etwa durch mehr Stichprobentests an den Flughäfen. EU-Experten beraten am Nachmittag weiter über eine gemeinsame Strategie im Umgang mit Reisenden aus China. Italien und Spanien verlangen bereits einen negativen Corona-Test bei der Einreise. Frankreich will nachziehen. Der Chef des Weltärztebundes, Montgomery, hält diesen Kurs für sinnvoll. Er traut den offiziellen Zahlen aus China nicht. Der Virologe, Stöhr, bezweifelt dagegen die Wirksamkeit. Man werde dadurch nicht verhindern, dass eine Variante zu uns durchschlüpft, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2023 11:00 Uhr