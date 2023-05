Bundesregierung setzt sich für Asylverfahren an EU-Außengrenzen ein

Meldungsarchiv - 01.05.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung hat sich laut Bundesinnenministerin Faeser darauf geeinigt, ein gemeinsames europäisches Asylsystem voranzutreiben. Im "Bericht aus Berlin" sagte sie, dies beinhalte sowohl eine Registrierung an den Außengrenzen, als auch eine Erfassung und Identifizierung der Geflüchteten. So soll künftig eine gerechtere Verteilung innerhalb der EU ermöglicht werden. Momentan sei man im Gespräch mit den anderen Staaten, um die Dauer solcher Verfahren festzulegen. Derzeit ist die Rede von etwa zwölf Wochen. Vor dem geplanten Flüchtlingsgipfel am 10. Mai in Berlin wird auch wieder über eine Ausweitung der Liste mit sogenannten "sicheren Herkunftsstaaten" diskutiert. Im Gespräch sind unter anderem Georgien, Marokko, Algerien und Tunesien. Wer aus einem dieser Länder nach Deutschland kommt, der soll schneller wieder abgeschoben werden können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2023 09:15 Uhr