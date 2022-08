Bundesregierung senkt Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch

Berlin: Die Mehrwertsteuer auf Erdgas wird für eine begrenzte Zeit gesenkt. Das hat Bundeskanzler Scholz am Mittag angekündigt. Demnach sinkt die Steuer von bisher 19 auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent. Laut Scholz soll die Mehrwertsteuersenkung so lange gelten wie die neue Gasumlage - also ab Oktober für 18 Monate bis Ende März 2024. Dadurch würden die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet als sie durch die Umlage mehrbelastet werden, so Scholz. Er erwartet nach eigenen Worten, dass die Gasunternehmen die Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden eins zu eins weitergeben. Der Kanzler kündigte außerdem für die nächsten Wochen ein drittes Entlastungpaket an. Dies sei eine Gerechtigkeitsfrage.

