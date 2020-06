Bundesregierung schnürt milliardenschweres Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 04.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will der schwersten Rezession der Nachkriegszeit mit einem Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro begegnen. Nach tagelangem Ringen haben sich die Spitzen der Großen Koalition am späten Abend auf ein ganzes Maßnahmen-Bündel geeinigt. So wird die Mehrwertsteuer ab Juli für ein halbes Jahr gesenkt - von 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte Satz von 7 auf 5 Prozent. Familien bekommen einen Zuschuss von 300 Euro pro Kind, zudem soll der Ausbau von Kitas stärker gefördert werden. Bei den Stromkosten sinkt ab nächstem Jahr die EEG-Umlage. Eine Kaufprämie für abgasarme Benziner und Dieselautos wird es nicht geben, stattdessen deutlich höhere Zuschüsse für Elektroautos. Der deutsche Städtetag hat das Konjunkturpaket "beeindruckend" genannt. Er lobt vor allem weitere Hilfen für Kommunen. Kritik kommt unter anderem vom Sozialverband Vdk. Er kritisierte den geplanten Kinderbonus als Strohfeuer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 07:00 Uhr