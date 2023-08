Bundesregierung schließt Kabinettsklausur in Meseberg ab

Meseberg: Die Ampel-Regierung will heute ihre Kabinettsklausur in Meseberg beenden. Inhaltlich geht es um die geplanten Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Justizminister Buschmann will Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorstellen. Außerdem soll das Kabinett das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner auf den Weg bringen. Es sieht Steuerentlastungen für Unternehmen in Höhe von sieben Milliarden Euro pro Jahr ab dem nächsten Jahr vor und soll der lahmenden Wirtschaft helfen..

